Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для бумаг Ozon

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать", их стоимость в текущий момент справедливо отражает фундаментальный потенциал роста, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

"9 апреля эмитент опубликует результаты за 4К23 по МСФО. Полагаем, компания продолжит демонстрировать впечатляющий рост GMV (в соответствии с предварительными результатами за 2023 год, вышедшими в феврале). Мы прогнозируем, что отчетность покажет увеличение GMV на 111% г/г (до 624 млрд руб.), то есть некоторое замедление роста по сравнению с 3К23, когда показатель взлетел на 140% г/г. Выручка, по нашим оценкам, в прошлом квартале снизила темпы роста, поскольку обычно 3P-продажи (через маркетплейс) растут быстрее 1P-продаж: ожидаем +55% г/г и 145 млрд руб. Кроме того, полагаем, что компании удалось поддерживать скорр. показатель EBITDA на уровне чуть выше нуля, а именно 0,6 млрд руб.", - пишет эксперт в обзоре.

"Ozon - один их двух ведущих российских игроков электронной торговли, уделяющий сейчас первостепенное внимание росту GMV, что должно помочь компании укрепить лидерское положение на рынке в долгосрочной перспективе. При этом в среднесрочной перспективе в центре внимания инвесторов должны быть вопросы эффективности деятельности и юнит-экономики. Мы считаем, что стоимость бумаги, увеличившаяся более чем вдвое за последние двенадцать месяцев, сейчас справедливо отражает фундаментальный потенциал роста, и подтверждаем рейтинг "держать", - указывает Белов.

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