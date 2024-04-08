Участие в размещении облигаций Селектела серии 001Р-04R интересно при доходности не ниже 16,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении новых облигаций ООО "Селектела" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) серии 001Р-04R интересно при доходности не ниже 16,5% годовых, сообщается в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"Эмитент 9 апреля планирует собрать заявки на облигации серии 001Р-04R на сумму 3 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет 2 года, купонный период - 30 дней, ориентир по доходности - не выше значения КБД на сроке 2 года + 275 базисных пунктов (б.п.). Начало размещения предварительно назначено на 12 апреля. На конец пятницы ориентир по доходности соответствовал 16,55% годовых, что почти на 90 б.п. выше доходности обращающегося выпуска 001Р-03R с близкой дюрацией. Ориентир находится в верхней части диапазона доходностей по облигациям эмитентов с сопоставимыми кредитными рейтингами. На наш взгляд, участие в размещение интересно при доходности не ниже 16,5% годовых", - указывает эксперт.

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