Возможно сохранение разнонаправленной динамики курса рубля в апреле - БКС Экспресс

Возможно сохранение разнонаправленной динамики курса рубля по отношению к доллару США в рамках диапазона 91,3-93,3 руб./$1 в текущем месяце, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения продолжает обуславливать разнонаправленную динамику рубля. Это равновесие уже должно было нарушиться в сторону укрепления национальной валюты за счет внушительного подорожания ключевых сырьевых товаров, поставляемых из страны. Однако этому препятствует сокращение физического объема экспорта из-за санкций и геополитики. Правда, эти же факторы сдерживают и спрос на импорт вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, - пишет эксперт в обзоре. - В результате складываются условия для сохранения в наступившем месяце разнонаправленной динамики рубля в рамках диапазона, сформированного во второй половине марта. Для доллара он находится в границах 91,3-93,3 руб./$1. В базовом сценарии котировки продолжат консолидироваться, не выходя далеко и надолго за его пределы, если не произойдет существенного изменения геополитической обстановки или санкционного режима".

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