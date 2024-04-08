Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку бумаг Stellantis

Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг Stellantis NV, сообщается материале аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

Эксперт отмечает, что в ближайшее время компания выплатит дивиденд за 2023 год в размере 1,55 евро на расписку в долларовом эквиваленте, что должно оказать поддержку котировкам бумаг автоконцерна.

"Европейский автоконцерн представил операционные результаты своего североамериканского подразделения FCA за первый квартал. Поставки автомобилей на этом направлении снизились на 10% год к году (до 332 тыс. единиц) главным образом из-за падения продаж бренда Dodge. Общие результаты Stellantis в Штатах мы оцениваем как слабые. Показатели ближайших конкурентов компании (особенно в сегменте внедорожников) Ford Motor и General Motors оказались заметно лучше. В то же время объемы реализации гибридных моделей концерна (PHEV) выросли на 82% г/г, - указывает Поздняков. - К концу 2024 года Stellantis планирует вывести на рынок Штатов восемь полностью электрических автомобилей (BEV), в том числе Jeep Recon, Ram 1500 REV, Wagoneer S, Dodge Charger Daytona и новый Fiat 500e. Высокая конкуренция среди производителей электромобилей без учета абсолютного лидера Tesla и низкие абсолютные значения поставок позволяют предположить, что за счет расширения модельного ряда эмитент войдет в десятку ведущих продавцов этой продукции в США".

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