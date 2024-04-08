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08 апреля 2024 года 12:01

Рынок акций РФ утром вернулся к росту и обновил пик индекса МосБиржи с февраля 2022г, лидирует "Русал"

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник возобновил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, несмотря на упавшую нефть (Brent торгуется в районе $90 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3400 пунктов и обновил максимум с февраля 2022 года; в лидерах роста выступают акции "Русала".

К 11:15 МСК индекс МосБиржи составил 3413,07 пункта (+0,5%, максимум сессии - 3420,81 пункта), индекс РТС - 1161,76 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар стоит 92,55 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (+3,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +1,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%) утром в понедельник возобновили подъем после прошедшего сплита с коэффициентом 1:100.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

Чистая прибыль Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3,2%) по МСФО выросла в 2023 году на 55% и составила 38,6 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 33,8 млрд руб. В то же время компания сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans остается приостановленной из-за технических сложностей. После успешного завершения редомициляции в ADGM текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби, отмечается в сообщении Globaltrans.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в случае коррекции ближайшей целью для индекса МосБиржи видится уровень 3320 пунктов - область предыдущего максимума, а целью роста выступает рубеж 3500 пунктов, где подъем останавливался дважды в 2021 году. Сейчас стоит обратить внимание на динамику акций отдельных компаний и их корпоративные события. Например, отчеты Globaltrans и АФК "Система", а также старт торгов бумагами "Норникеля" после сплита.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что на российском фондовом рынке сохранятся консолидационные настроения на фоне попытки резкого отката от пиков нефтяных котировок, с уходом Brent под отметку $90 за баррель, способного поддержать фиксацию прибыли в "весовых" акциях нефтянки. "Вместе с тем, повода для усиления продаж во внутренних секторах и металлургах мы не видим. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3350-3400 пунктов", - отмечает аналитик.

Однако в течение недели можно ожидать улучшения настроений и выхода индекса МосБиржи выше 3400 пунктов, учитывая высокие цены на нефть, приближение дивидендного сезона и в целом позитивные ожидания по российской экономике и ключевым бумагам, добавил Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Госдума предложила ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тыс. руб. на килограмм драгметалла. Эффект для публичных золотодобытчиков, скорее всего, окажется незначительным, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке драгметалла: доля потенциального НДПИ от выручки за 2023 год составит 1,5% у ПАО "Полюс", 1,5% у ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) и 1,1% у "Селигдара" (MOEX: SELG), полагают эксперты.

Акционеры "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-0,2%, до 1785 рублей) одобрили уменьшение уставного капитала путем погашения 55% акций холдинга. В связи с этим эксперты компании "Цифра брокер" повысили справедливую оценку холдинга до диапазона 2305-2529 руб. за одну акцию, принимая во внимание дисконт 25% к внутренней стоимости частей холдинга.

Эксперты компании "Цифра брокер" также отмечают, что скачок нефти на прошлой неделе был подогрет прогнозами синоптиков об активном сезоне ураганов в Атлантике, которые могут привести к приостановке нефтедобычи в Мексиканском заливе, на который приходится 15% общего объема добычи нефти в США. Потенциальное сокращение добычи со стороны США в сочетании с мерами членов ОПЕК+ может в дальнейшем привести к дефициту предложения на рынке и росту цен на нефть, полагают аналитики.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе инвесторы будут ждать сигналов о спросе и предложении, содержащихся в ежемесячных отчетах ОПЕК, Минэнерго США и МЭА. Краткосрочный "бычий" настрой на рынке нефти сохраняется при положении Brent и WTI выше поддержек $86,9 и $82,5 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

На рынке акций РФ в дивидендный сезон преобладают "бычьи" настроения. Золото начало новую неделю с обновления исторического максимума $2372 за унцию, но негативным фактором для российских золотодобытчиков может стать предложение Госдумы увеличить НДПИ на золото с 1 июня до конца года из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин, отмечает Кожухова.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики уменьшили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре, пишет Financial Times.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,2%).

Китайский рынок снизился после длинных выходных (рынки КНР были закрыты с прошлого четверга в связи с празднованием фестиваля Цин Мин).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет по инфляции в США за март, который будет обнародован в среду. Эти данные являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране.

В минувшие выходные Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о запуске кредитной программы на сумму 500 млрд юаней ($69,1 млрд), целью которой является поддержка технологических инноваций.

Новая программа ЦБ предназначена для стимулирования финансовых институтов к наращиванию объемов кредитования технологически ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, а также проектов, предусматривающих модернизацию оборудования в ключевых отраслях экономики, говорится в сообщении НБК. Кредиты в рамках программы будут выдаваться сроком на год под 1,75% годовых, пишет газета China Daily.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после обновления максимумов с октября на минувшей неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:15 МСК в понедельник составила $90,2 за баррель (-1,1% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $86,01 за баррель (-1% и +0,4% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, учитывая угрозы Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает Market Watch.

Тем временем, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:15 МСК составил 24,37 млрд рублей (из них 3,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,67 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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