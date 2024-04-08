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08 апреля 2024 года 11:40
"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Смарттехгрупп до 3,3 руб
Аналитики "Солид Брокер" повысили прогнозную стоимость акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, до 3,3 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. "Эмитент представил финансовые результаты за 2023 год. В целом группа выполнила обновленный прогноз по основным показателям. Выручка оказалась чуть ниже ожиданий, а чистая прибыль превзошла ожидания. Нужно понимать, что чистая прибыль у любой компании, выходящей на IPO, будет в отчетный год занижена на разовые расходы от самого IPO. Поэтому без учета разовых расходов прибыль составила 640 млн рублей. Также отметим, что в четвертом квартале прибыль выросла на 71%, демонстрируя ускорение. Текущие мультипликаторы следующие: P/E скорр. 8,7x, P/B 1.47x. Ключевая операционная метрика у CarMoney - объем выдач - показывает рост в четвертом квартале на 29%, - указывают эксперты в обзоре. - Мы ожидаем, что в этом году CarMoney заключит договоры с банками на привлечение т.н. "клиентов-отказников", что, по нашему мнению, должно дать импульс объему выдач займов. После привлечения капитала в 2023 году группа имеет запас по нормативам достаточности и операционному рычагу для ускоренного роста. Сейчас мы также наблюдаем активные инвестиции в маркетинг, рассчитываем на их отдачу в 2024 году. На 2024 мы ожидаем чистую прибыль в размере 900 млн рублей, но готовы скорректировать оценку после опубликования компанией финансового прогноза в мае текущего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СМАРТТЕХГРУПП-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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