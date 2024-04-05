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05 апреля 2024 года 19:56

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался ниже 3400п по индексу МосБиржи, неделю завершил ростом

Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вниз из-за фиксации недельной прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила подорожавшая нефть из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Brent превысила $91 за баррель). Индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3400 пунктов, при этом в лидерах отката выступили перегретые ранее бумаги "Русала" (-2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3395,37 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1155,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,54 рубля (+0,3 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,7-1,9%, доллар подрос на 0,06 рубля.

Подешевели в пятницу акции ОК "Русал" (-2,4%, до 38 рублей), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ завершил неделю умеренной коррекцией, несмотря на рост цен на нефть и слабость рубля. Фиксация прибыли была закономерной, учитывая приближение выходных и локальную техническую перегретость после импульса роста.

Кроме того, ухудшился внешний фон. Мартовский отчет по рынку труда США вышел сильным, а это сигнал к более жесткой позиции ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Индекс доллара DXY отреагировал на статистику резким подъемом. В понедельник в еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия инвесторов Sentix. Компании Globaltrans (MOEX: GLTR) и АФК "Система" на старте недели опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023 год, возобновятся торги акциями ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN) после дробления 1:100. При отсутствии форс-мажоров и сохранении благоприятствующей рыночной конъюнктуры рост в акциях может продолжиться. Прогноз по индексу МосБиржи на 8 апреля - 3350-3450 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ завершил неделю ростом: индекс МосБиржи обновил максимум года, а в пятницу инвесторы начали частично фиксировать прибыль перед выходными. При этом индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, росту способствуют дорожающая нефть, ожидания дивидендного сезона и спокойный внешний новостной фон.

Потенциал роста у российского рынка сохраняется. Среди факторов поддержки можно выделить интерес к новым IPO и ожидания начала смягчения монетарной политики ЦБ РФ, хотя инфляционные риски преобладают. Уровень безработицы в РФ в феврале снизился до 2,8%, месяцем ранее он был на отметке 2,9%. Низкий уровень безработицы остается одним из главных проинфляционных факторов, отмечает аналитик.

В США динамики к повышению безработицы также не прослеживается, поэтому инвесторы закономерно опасаются сохранения инфляции на повышенном уровне. В текущих условиях ФРС США, вероятно, не перейдет к снижению базовой ставки в текущем году или срок начала ее снижения сдвинется еще ближе к концу года, полагает Кравченко.

Среди корпоративных новостей на неделе стоит отметить остановку торгов расписками X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, поскольку в компании начинается принудительный процесс редомициляции - инвесторы ждут переезда компании и начала выплаты дивидендов, считает Кравченко. Учитывая активный рост Х5 за счет развития сети дискаунтера "Чижик" и расширения на Дальнем Востоке, компания за последнее время неплохо заработала и накопила на счетах много денег, которые могут быть распределены в качестве дивидендов, добавил он.

Нефть получила импульс к росту благодаря обострению геополитики на Ближнем Востоке после удара ВС Израиля по посольству Ирана в Сирии. Военное столкновение может привести к еще большему дефициту на рынке энергоресурсов. Данная риск-премия заложена в текущие котировки. Кроме того, стратегически высокие цены держатся благодаря ограничениям картеля ОПЕК+, который вновь проголосовал за сохранение текущего объема сокращения добычи, что обеспечивает хорошие перспективы для продолжения роста нефти, заключил Кравченко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова также полагает, что главной причиной коррекции рынка в пятницу стала фиксация прибыли инвесторами перед выходными и слабость рубля. Обновление индексом МосБиржи 2-летнего максимума в 3400 пунктов в четверг стало поводом для многих инвесторов продать подорожавшие бумаги. Тем не менее, внешний фон для рынка акций остается позитивным, так как цены на сырье растут.

Цена нефти Brent поднялась до уровней середины октября 2023 года на фоне весьма непростой политической ситуации на Ближнем Востоке. Золото выросло в цене до очередного максимума в $2345,9 за тройскую унцию.

В понедельник индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3300-3400 пунктов, пара USD/RUB, возможно, проведет торги в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

Как отмечают аналитики ИК "Риком-Траст", акции "Русала" в предыдущие дни показывали лучшую доходность среди всех бумаг индекса: рост более чем на 5-6% в день ранее был абсолютно аномальным, и теперь уровень 40 руб. за акцию вписывается в рамки тренда. Ранее акции "Русала" ходили в абсолютных аутсайдерах рынка, но резкий рост цен на алюминий до годовых максимумов сделал свое дело. Поскольку связь акций "Русала" с ценой алюминия крайне высока, есть вероятность дальнейшего роста бумаг. Кроме того, рост цен на алюминий может способствовать желанию активно закрывать "короткие" позиции, что также будет способствовать росту, полагают эксперты.

Тем не менее, аналитики ИК "Риком-Траст" рекомендуют не наращивать долю "Русала" в портфелях, поскольку даже сам факт наличия положительного денежного потока компании в 2023 году из-за высвобождения оборотного капитала пока сложно определить как тенденцию. Планы по наращиванию капитальных вложений в строительство глиноземного завода и не самые высокие дивиденды от "Норникеля" говорят, скорее, в пользу снижения объема свободного денежного потока. Кроме того, пока вызывает вопросы и дивидендная модель компании с учетом весьма высокой долговой нагрузки.

"Мы рекомендуем начинать плавно сокращать позиции "Русала" в портфелях. Технически бумага находится возле своих многолетних максимумов, а для преодоления уровня 40 руб. и закрепления выше нужны весомые фундаментальные причины. То, что "Русал" не находится под санкциями, явно недостаточный позитив для накапливания данных бумаг", - полагают в "Риком-Трасте".

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ достиг высокой локальной перекупленности, достижение индексом МосБиржи рубежа 3400 пунктов оказалось раньше ожиданий.

Безоткатный рост индекса МосБиржи наблюдался предыдущие 9 сессий подряд, что выглядит избыточным, перекупленность очень многих акций высока, и требуется ее снять небольшой коррекцией. Однако рынок находится в восходящем тренде, и в любой момент просадка может быть выкуплена, считает эксперт.

Поддержку рублевым активам оказывает нефть, которая пытается перешагнуть отметку $91 за баррель Brent. Но и здесь нарастает желание зафиксировать прибыль, особенно у тех, кто покупал контракты в районе $85 за баррель, полагает Антонов.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций из-за растущей неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики в США (японский Nikkei 225 упал на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, гонконгский Hang Seng остался на уровне четверга), снизилась Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX опустились на 0,8-1,2%), но "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,9-1,4%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс. (максимальные темпы прироста за последние десять месяцев). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 214 тыс.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее, тогда как эксперты не ожидали изменений.

Сигналы о перегретости рынка труда США сокращают шансы на скорое начало смягчения монетарной политики в США.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту на фоне усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке - трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном, что приведет к сокращению поставок.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $91,28 за баррель (+0,7% и +1,5% накануне), майская цена WTI - $87,07 за баррель (+0,6% и +1,4% в четверг).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-7,6%, до 5142 рублей; выплаты за 2023 год - 205,38 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-7,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-5%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-3,2%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,1%), бумаги ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,9%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2,9%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,9%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,9%).

Выросли бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+21,8%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+20,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+8,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+6% и +4% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+5,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,26 млрд рублей (из них 5,68 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,42 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 5,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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