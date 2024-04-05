Рынок акций РФ на неделе протестировал рубеж 3400п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в первую торговую неделю апреля продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent протестировала $91 за баррель) из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на неделе протестировал рубеж 3400 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года; поддержку бумагам золотодобывающих компаний оказали рекордные цены на золото.

В период 1-5 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,9% и составил 3395,37 пункта, индекс РТС прибавил 1,7% и достиг 1155,91 пункта на фоне роста доллара до 92,54 руб./$1 (+0,06 рубля) и выросшей июньской нефти Brent до $91,28 за баррель (+5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на дивидендных ожиданиях и улучшения внешней нефтяной конъюнктуры (Brent после локальной коррекции вернулась выше $87,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3360 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. В лидерах роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+6,6%), "Аэрофлота" (+6,5%) и АФК "Система" (+6,5%), просели с достигнутых утром максимумов расписки X5 Retail (-2,5%) на новостях о приостановке торгов на Мосбирже с 5 апреля.

Утром расписки X5 Retail поднимались до 3206,5 рубля (+8,9%) - нового максимума, на ожиданиях принудительной редомициляции компании после известий 29 марта, что Минпромторг РФ уведомил X5 о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5". В случае удовлетворения иска произойдет распределение долей в уставном капитале ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5.

Между тем, расписки Х5 днем развернулись вниз после известий, что Мосбиржа приняла решение приостановить торги этими бумагами с 5 апреля в связи с подачей Минпромторгом РФ заявления в арбитражный суд.

Биржи Австралии и Гонконга были закрыты в связи с пасхальными выходными, также в понедельник не работали биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы. Тем не менее, общерыночный фон был подогрет данными о производственной активности КНР в марте, которая выросла пятый месяц подряд и превзошла ожидания рынка. Цены на нефть сохраняли восходящий тренд на фоне ожиданий сокращения поставок со стороны стран ОПЕК+ и оптимистичных данных по производству в КНР.

Расписки Globaltrans (+7,1%) выросли перед публикацией 8 апреля операционных и финансовых результатов по МСФО за 2023 год. Акции золотодобытчиков получили поддержку от новых исторических пиков цен на драгметалл ($2286,4 за унцию).

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом фактором поддержки выступала дорожающая нефть (Brent протестировала $89 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3370 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года; в лидерах роста выступили бумаги золотодобывающих компаний Polymetal (+5%) и ПАО "Полюс" (+3,9%) на фоне рекордных цен на золото. Во "втором эшелоне" лидировали на высоких оборотах бумаги "Русснефти" (+16,5%), обновившие максимум с января 2021 года (компания сообщила о проведении 8 апреля заседания совета директоров).

Внешний фон ухудшился из-за "ястребиных" заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не будет спешить со снижением ставок. Индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны за март превысил прогноз, однако уступил февральскому показателю.

Расписки Globaltrans (+9,4%) продолжили обновление исторических максимумов перед выходом 8 апреля отчета по МСФО за 2023 год. В середине марта компания объявила о завершении процесса редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби, инвесторы, вероятно, надеются на выплаты дивидендов.

Во вторник на Мосбирже были приостановлены торги акциями "Норникеля" в рамках процедуры дробления бумаг с коэффициентом 1:100; торги возобновятся 8 апреля.

Нефть выросла на фоне усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Поддержку рынку также оказали новости, что мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти.

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" (-3%) по МСФО в 2023 г. составила 4,6 млрд руб. против убытка в 20,2 млрд руб. годом ранее. Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщила компания.

В среду рынок акций РФ сохранил оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью (Brent превысила $89,5 за баррель), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 3395 пунктов (максимум с февраля 2022 года), при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала" (+6,9%), "Аэрофлота" (+4,7%) и ВТБ (+2,6%), а бумаги Сбербанка (+1,9%) обновили максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о вероятном перераспределении прибыли банков через дивиденды, что поддержало спрос на акции Сбербанка, который выплачивает акционерам не менее 50% от чистой прибыли.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти. Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта (следующее заседание JMMC запланировано на 1 июня). Золото достигло нового исторического рекорда в $2306,8 за тройскую унцию. Акции "Русала" подскочили на фоне рекордного роста мировых цен на алюминий.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне приостановки роста нефти (Brent торговалась чуть выше $89 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 3407 пунктов (максимум с февраля 2022 года) во главе с обновившими максимум с ноября 2023 года бумагами "Русала" (+6,9%); в аутсайдерах выступили перегретые ранее бумаги "Аэрофлота" (-3,3%) и Polymetal (-2,2%).

ПАО "Каршеринг Руссия" (+2,7%), предоставляющее каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", в 2023 году нарастило выручку на 33% - до 20,9 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA компании по итогам года увеличилась на 60% - до 6,4 млрд рублей.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений представителей Федрезерва о вероятном длительном сохранении жесткой ДКП, при этом фактором поддержки выступила подорожавшая нефть из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Brent превысила $91 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 3400 пунктов во главе с локально перегретыми бумагами "Русала" (-2,4%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа Черкизово" (-7,6%, до 5142 рублей; выплаты за 2023 год - 205,38 рубля на акцию).

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году, а также добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин на мероприятии в Вирджинии также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

В пятницу вышли мартовские данные Минтруда США: число рабочих мест выросло на 303 тыс., при прогнозах роста на 200-214 тыс.; безработица снизилась до 3,8%, тогда как эксперты не ожидали изменений с уровня 3,9%.

Сигналы о перегретости рынка труда США сокращают шансы на скорое начало смягчения монетарной политики в США, что является негативным фактором для фондового рынка.

Нефть обновила максимумы с октября из-за опасений разрастания конфликта между Израилем и Ираном, что может повлечь сокращение поставок сырья.

Портал Axios сообщил со ссылкой на израильские источники, что страна уведомила Штаты о подготовке Ирана к нанесению ракетного удара по ней со своей территории. Израиль также сообщил США, что в случае атаки Ирана реакция Израиля будет решительной и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

В период 1-5 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции "Русснефти" (+26%), "ВСМПО-Ависма" (+15%), расписки Globaltrans (+15%); хуже рынка оказались бумаги ГК "Астра" (-4%), SFI (-4%), "Ростелекома" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей неделе может продолжить рост благодаря дивидендным ожиданиям и вероятному продолжению подъема нефти. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3450 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".