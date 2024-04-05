Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю позитивную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 5 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю умеренно позитивную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней заметно сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали заметное снижение.

Согласно отчету Минторга США, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%. Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой - индекс PCE Core, в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Ситуация на мировых долговых рынках 2-3 апреля в целом была умеренно негативной, в то время как в секторе отечественных евробондов прослеживались осторожные покупки, которые привели к плавному росту цен евробондов РФ.

Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании. При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказал она.

Борьба Федеральной резервной системы с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл. "Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

Финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 184 тыс. Аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В четверг активность игроков на повышение на рынке отечественных евробондов возросла, в то время как котировки US Treasuries не демонстрировали ярко выраженной динамики после заметного снижения в предыдущие дни. Отчет министерства труда США, опубликованный 4 апреля, показал более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 9 тыс. - до 221 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 214 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели ценовые изменения российских евробондов были незначительными, в то время как котировки US Treasuries вновь снизились, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономических данных и заявления целого ряда представителей американского центробанка.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. "Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари. В свою очередь президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики. "Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась".

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние десять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики снизили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,1% - до 66,8% от номинала (доходность увеличилась на 2,5 базисного пункта и составила 9,33% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали до 66,45% от номинала (их доходность снизилась на 40 базисных пунктов, до 9,17% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 58 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в стоимости за пять дней на 10,3%, подорожав до 57,13% от номинала (его доходность опустилась на 95 базисных пунктов и составила 9,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 1,48% - до 81,21% от номинала (их доходность снизилась на 61 базисный пункт и составила 15,03% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 12,9% - до 74,9% от номинала (доходность упала на 423 базисных пункта и составила 13,89% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,23%, до 67,86% от номинала (их доходность не изменилась и составила 12,83% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 66,8% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.