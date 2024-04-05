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05 апреля 2024 года 18:09
SberCIB закрыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 20 руб
SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целевой ценой 20 руб.", открытую 29 января 2024 года, сообщается в комментарии аналитика Андрея Ахатова. "С момента открытия идеи бумаги подорожали на 34%, - констатирует эксперт. - Помогли сильные финансовые результаты за 2023 год и новость о покупке Хоум Банка. Мы сохраняем позитивный взгляд на Совкомбанк, несмотря на то, что его акции достигли целевой цены (20 рублей за штуку). Потенциал роста котировок в 2024 году сохраняется за счет увеличения корпоративного кредитного портфеля, покупки Хоум Банка, а также реализации в будущем полного эффекта от приобретений, совершенных в 2023 году". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ/ЗАКРЫТИЕ
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