SberCIB закрыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 20 руб

SberCIB Investment Research закрыл торговую идею "покупать акции Совкомбанка с целевой ценой 20 руб.", открытую 29 января 2024 года, сообщается в комментарии аналитика Андрея Ахатова.

"С момента открытия идеи бумаги подорожали на 34%, - констатирует эксперт. - Помогли сильные финансовые результаты за 2023 год и новость о покупке Хоум Банка. Мы сохраняем позитивный взгляд на Совкомбанк, несмотря на то, что его акции достигли целевой цены (20 рублей за штуку). Потенциал роста котировок в 2024 году сохраняется за счет увеличения корпоративного кредитного портфеля, покупки Хоум Банка, а также реализации в будущем полного эффекта от приобретений, совершенных в 2023 году".

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