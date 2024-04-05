"Финам" понизил рейтинг бумаг TSMC до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до "держать", повысив целевую цену до $132 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно нашим оценкам, текущая стоимость бумаг TSMC близка к справедливым уровням, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Мы ожидаем, что 2024 год будет более благоприятным для финансовых результатов компании за счет улучшения рыночных настроений и роста спроса на новейшие типы процессоров. Тем не менее позитивные прогнозы менеджмента, на наш взгляд, уже учтены в цене бумаг, а существующие риски ограничивают потенциал возможного дальнейшего укрепления".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, специализирующийся в области фаундри-производства.

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