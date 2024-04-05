Участие в размещении новых бондов "Контрол лизинга" интересно при доходности не ниже 19,5% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении новых 5-летних облигаций ООО "Контрол лизинг" серии 001Р-02 интересно при доходности не ниже 19,5%, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин.

"Контрол лизинг" планирует 12 апреля открыть книгу заявок на новые облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб. и сроком обращения 5 лет, - напоминает эксперт. - По выпуску предусмотрены ежемесячные купонные выплаты и амортизация номинала в даты окончания 13- 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купона - не выше 18,5% годовых, что соответствует эффективной доходности в 20,15% годовых. Ориентир по ставке купона - не выше 18,5% годовых, что соответствует максимальной доходности 20,15% годовых. На вторичном рынке выпуски заемщиков, сопоставимых с "Контрорл лизинг" по кредитному рейтингу, торгуются с доходностью 19-20% годовых. На наш взгляд, планируемый выпуск интересен, с учетом премии за размещение, при доходности не менее 19,5% годовых".

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