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05 апреля 2024 года 15:43

Рубль днем демонстрирует слабую смешанную динамику в основных валютных парах в ожидании новых стимулов

Москва. 5 апреля. Доллар США немного подрастает, евро, напротив, слегка понижается на Московской бирже днем в пятницу; рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 92,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,1 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 6,6 копейки, до 95,87 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,85 копейки - до 12,76 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую смешанную динамику к основным мировым валютам в ходе дневных торгов в ожидании новых стимулов и с учетом движения их котировок на Forex. Сниженная активность участников рынка обусловлена также тем, что закрыты биржи материкового Китая (Фестиваль Цин Мин).

Из-за этого ЦБ РФ 4 и 5 апреля не проводит расчеты по операциям с юанем. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Минфин РФ в среду сообщил, что с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

"В четверг рубль вновь не показывал выраженную динамику. Ситуация на валютном рынке РФ остается стабильной, в том числе на фоне выходных в Китае. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 92,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. С сегодняшнего дня должны начаться операции с валютой по бюджетному правилу в новых, апрельских, объемах. Тем не менее из-за выходных в КНР ЦБ сейчас не осуществляет продажи юаней, они возобновятся в понедельник. На этом фоне пока курс пары "доллар-рубль", вероятно, останется вблизи 92,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В валютной секции Московской биржи основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. (. . .) В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к укреплению. Несмотря на пониженное предложение валюты со стороны экспортеров, поддержку ему окажет выход рынка энергоносителей в диапазон 90-95 долларов за баррель по нефти марки Brent. В сложившейся ситуации пара "доллар-рубль" в ходе торгов может отступить в район 92 руб./$1", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.

Последние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) говорят о том, что вопрос смягчения денежно-кредитной политики в США может быть отложен на более дальний срок.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил накануне, что ожидает лишь двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. "Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари, слова которого приводит Market Watch.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики. "Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась".

Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились. "В целом я полагаю, что эти два месяца не должны сбить нас с пути к цели", - сказал он.

Эксперты полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к снижению ставок раньше Федрезерва, поскольку инфляция в еврозоне замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной.

В то же время они отмечают, что ЕЦБ необходимо быть осторожным, поскольку существенное расхождение в монетарной политикой с ФРС может спровоцировать резкие колебания на валютном и долговом рынках.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Цены на нефть в пятницу держатся на максимумах с октября, стоимость Brent поднималась выше отметки в $91 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:15 МСК составляет $90,7 за баррель, что на 0,06% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В ходе сессии цена этих контрактов поднималась до $91,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,12%, до $86,48 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.

Трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном, следствием которого может стать сокращение поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок. Власти Израиля уведомили Вашингтон, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по стране со своей территории, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Израиль предупреждает, что такой шаг вызовет решительную реакцию с его стороны и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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