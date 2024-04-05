Акции ЛУКОЙЛа - одни из фаворитов нефтяного сектора - "Велес Капитал"

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются одними из фаворитов в нефтяном секторе на текущий год на российском рынке акций, говорится в комментарии главного инвестиционного консультанта "Велес Капитала" Дмитрия Сергеева.

"Компания представила ожидаемо сильные результаты за 2023 год и радует своих акционеров стабильно высокими дивидендами, - пишет эксперт. - По итогам 2023 года компания заплатит дивиденд суммарно 945 руб. на 1 обыкновенную акцию, что составляет более 12% дивидендной доходности по текущей цене. Такие дивидендные выплаты являются одними из самых высоких в секторе. Также нам нравится, что "ЛУКОЙЛ" на своих НПЗ перерабатывает практически весь объем добываемой нефти и получает дополнительную добавленную стоимость в секторе нефтепереработки. В 2024 году есть ожидания, что финансовые результаты у компании будут не хуже чем в 2023 году, чему способствую текущие цены на черное золото. Также мы рассчитываем, что компания по итогам 2024 года продолжит выплачивать высокие дивиденды. С начала 2024 года акции "ЛУКОЙЛа" выросли в цене на 13%. Думаем, что потенциал роста котировок в 2024 году еще остается".

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