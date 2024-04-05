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05 апреля 2024 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $68,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $68,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $61,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент - один из главных бенефициаров закона о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, IRA). Субсидии снижают стоимость строительства СЭС и ВЭС, а также позволяют компании получать дополнительный доход от продажи налоговых кредитов. Уже в 2023 году компания зафиксировала доход более $300 млн от сделок с налоговыми кредитами, прогнозируя его рост до $1,6-1,8 млрд к 2026 году", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции пробили ключевой уровень сопротивления. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $61,4 риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама". NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NEXTERA/ENERGY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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