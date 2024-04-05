Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Полюса

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "Полюс", сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина.

"Госдума предложила ввести с 1 июня по 31 декабря 2024 года дополнительный НДПИ на золото в размере 78000 руб. за килограмм. Эта мера даст бюджету около 15 млрд руб., которые не поступят из-за упавшего экспорта золота. Надбавка к НДПИ эквивалентна $26 за тройскую унцию или 1,1% текущей цены в $2300, - отмечает эксперт. - Рост налоговой нагрузки на производителей золота в размере 1,1% от цены металла негативно, конечно, повлияет на настроения рынка, но окажет минимальное влияние на прибыли золотодобывающих компаний во 2П24. Нашим фаворитом в отрасли остается "Полюс", по акциям которого подтверждаем рейтинг "покупать", особенно с учетом возможной просадки на этой новости".

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