Вероятность сохранения ставки ЦБР на уровне 16% в апреле высока - Альфа-банк

Вероятность сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне (16% годовых) по итогам заседания 26 апреля 2024 года высока, считают аналитики Альфа-банка.

"Новацией мартовского резюме обсуждения ЦБ ключевой ставки стало рассуждение об аргументах, которые могут лежать в основе дополнительного сигнала об изменении ее уровня на ближайших заседаниях (повышении или снижении). Регулятор посчитал, что пока не следует давать дополнительный направленный сигнал об изменении. Такая риторика, по нашему мнению, указывает на высокую вероятность сохранения текущего уровня на заседании 26 апреля. На нем будет представлен обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам заседаний в феврале и марте ЦБ сохранял прогноз по инфляции в 2024 году на уровне 4-4,5%, - пишут эксперты в обзоре. - Мы считаем, что апрельские данные по динамике потребительской активности (в том числе потребительского кредитования), а также темпы роста экономики в апреле будут наиболее важными показателями для определения дальнейшей траектории ключевой ставки. И хотя на данном этапе мы не видим существенных рисков для разворота денежно-кредитной политики в сторону ужесточения, в случае сохранения позитивной динамики потребительской активности и экономического роста в апреле вероятность того, что на апрельском заседании ЦБ даст направленный сигнал о повышении ставки, мы считаем ненулевой".

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