Снижение ставки ЦБР в апреле маловероятно - ПСБ

Банк России не будет торопиться со снижением ключевой ставки в сложившихся условиях, рассчитывать на заседание 26 апреля 2024 года в этом вопросе не стоит, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Экономика России в феврале показала рекордный рост с весны 2021 года. По оценкам МЭР, рост реального ВВП составил +7,7% г/г против 4,6% в январе. Рост ВВП ускоряется, а не замедляется, как ожидалось. Этот факт недавно мы частично учли и улучшили прогноз динамики ВВП в 2024 году с 1,2% до 1,6%. Новые данные говорят, что, возможно, учли недостаточно. Сравнение данных по индикаторам деловой активности с данными по ВВП показывает, что текущее ускорение роста обеспечено производственным сектором в отличие от 2021 года, когда драйвером выступало восстановление в секторе услуг. При этом рекордные уровни 2021 года были зафиксированы в начале цикла восстановительного роста после пандемии. Сейчас мы видим пиковые значения уже после завершения восстановления в середине 2023 года, - пишут эксперты в материале. - Опережающие индикаторы деловой активности за март показывают дальнейшее усиление активности как в обработке, так и в услугах. Это не гарантирует сохранение рекордных темпов роста ВВП в марте, но рост точно будет значимым. Так как основной драйвер роста ВВП - расширение внутреннего спроса, ускорение экономической динамики может оказать негативное влияние на процесс ценовой стабилизации. Поэтому ЦБ РФ не будет торопиться снижать ключевую ставку (на апрель не рассчитываем)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.