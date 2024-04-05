Рынок акций РФ просел ниже 3400п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует в откате "Русал"

Москва. 5 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел в рамках фиксации недельной прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, при этом фактором поддержки выступает подорожавшая нефть из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Brent протестировала $91 за баррель). Индекс МосБиржи просел ниже 3400 пунктов во главе с локально перегретыми бумагами "Русала".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3396,57 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1157,92 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 92,4 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на достигнутых за неделю высоких уровнях на рынке акций РФ вероятна техническая коррекция, которая необходима, чтобы снять некоторую перекупленность. Однако в целом внешние и внутренние условия для российского рынка акций остаются благоприятными, а именно текущие уровни курса рубля и котировки нефти. Дополнительной поддержкой российскому рынку служит дивидендный сезон-2024, поэтому в апреле есть шанс увидеть индекс МосБиржи в районе 3500-3600 пунктов, полагают эксперты.

Рост нефти Brent выше $91 за баррель связан с усилением политического риска в отношениях между Израилем и Ираном. Ожидается, что эффект для акций нефтяников РФ будет позитивным, но ограниченным.

Тем временем "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил о реформировании структуры управления дочерней "Газпром нефти", что можно расценить как негативный фактор. "На наш взгляд, есть риск, что реформа управления в "Газпром нефти" приведет к снижению эффективности менеджмента "дочки" концерна. У нас нейтральный взгляд на акции "Газпром нефти": бумага торгуется с коэффициентом P/E на уровне 6,1x - на 38% выше к долгосрочным средним", - отмечают аналитики "БКС МИ".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет проторговывать диапазон 3350-3400 пунктов.

"Сегодня на рынке акций может сохраниться сегментированный спрос, а индекс МосБиржи, по нашему мнению, останется под давлением, перейдя к проторговке зоны 3350-3400 пунктов. Сдерживающим фактором развития роста выступит "техника" и фактор конца недели: рынок хорошо рос последние дни, что ослабит спрос со стороны краткосрочных инвесторов. Полагаем, что текущее охлаждение скорее будет иметь локальный характер, так как значимых поводов для активной фиксации прибыли не видим, учитывая сильный рынок нефти, приближающийся дивидендный сезон и в целом позитивные ожидания по экономике и бизнесу "фишек", - отмечает аналитик.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ достиг высокой локальной перекупленности, достижение индексом МосБиржи рубежа 3400 пунктов оказалось раньше ожиданий.

Безоткатный рост индекса МосБиржи наблюдался предыдущие 9 сессий подряд, что выглядит избыточным, перекупленность очень многих акций высока, и требуется ее снять небольшой коррекцией. Однако открывать "короткие" позиции не стоит - стоимость их переноса через выходные высока, а рынок находится в восходящем тренде и в любой момент просадка может быть выкуплена, считает эксперт.

Поддержку рублевым активам оказывает нефть, которая пытается перешагнуть отметку $91 за баррель Brent. Но и здесь нарастает желание зафиксировать прибыль, особенно у тех, кто покупал контракты в районе $85 за баррель. Акции "Газпром нефти" оказались в числе худших по итогам первого квартала, это несправедливое отставание от рынка необходимо ликвидировать, полагает Антонов.

В США в четверг индексы акций завершили торги снижением на 1,2-1,4% на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones (-1,4%) стало максимальным с марта 2023 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов акций из-за растущей неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики в США (японский Nikkei 225 упал на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, гонконгский Hang Seng остался на уровне четверга), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC40 и DAX снизились на 0,1-1,3%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,2-0,3%).

Биржи материкового Китая были закрыты (Фестиваль Цин Мин).

Потребительские расходы в Японии в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,1% в январе. Показатель уменьшился на 0,5% в годовом выражении, однако темпы снижения существенно замедлились по сравнению с 6,3% месяцем ранее.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март (данные выйдут в 15:30 МСК). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Давление на фондовые рынки также оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном.

В то же время этот фактор привел к резкому росту цен на нефть из-за опасений сокращения поставок. Цены Brent и WTI обновили максимумы с конца октября.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $90,76 за баррель (+0,1% и +1,5% накануне), майская цена WTI - $86,51 за баррель (-0,1% и +1,4% в четверг).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,8%, до 5241,5 рубля; выплаты за 2023 год - 205,38 рубля на акцию), также подешевели бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,3%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2%).

Выросли бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,8%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,89 млрд рублей (из них 1,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 926,21 млн рублей на бумаги "Русала" и 775,37 млн рублей на акции "Полюса").