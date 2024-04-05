Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Global X China Cloud Computing ETF c прогнозной стоимостью на уровне 54 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

"Власти КНР с начала текущего года активно стимулируют инвестиции в акции китайских компаний, которые сейчас сильно недооценены из-за массового выхода из них иностранных инвесторов в прошлом году. Недооцененность особенно касается эмитентов из технологического сектора, например в таких перспективных сегментах, как облачные технологии и искусственный интеллект. В Китае данное направление начинает наращивать темпы роста на фоне увеличения спроса на облачные решения внутри страны и за ее пределами. И Global X China Cloud Computing ETF позволяет поучаствовать в этом росте", - пишет эксперт.

Global X China Cloud Computing ETF предлагает возможности для инвестиций в перспективные китайские IT-компании, оперирующие в сфере облачных технологий, деятельность которых связана с дата-центрами, IT-сервисами, облачными решениями SaaS, PaaS, IaaS и теперь AIaaS (AI-as-a-Service). В портфеле фонда представлено 30 эмитентов. В топ-5 входят компании iFLYTEK (10,8%), NetEase Inc. (10,5%), Alibaba Group Holding (9,1%), Tencent (8,5%), Beijing Kingsoft Office Software (8,1%).

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