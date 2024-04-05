Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут данные по занятости в США:

- Розничные продажи в еврозоне в феврале;

- Отчет по рынку труда в США за март;

- Потребительское кредитование в США в феврале;

- Выступления представителей ФРС США.

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