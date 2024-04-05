Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3350-3400п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 3350-3400 пунктов, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В пятницу на рынке акций может сохраниться сегментированный спрос, а индекс Мосбиржи, по нашему мнению, останется под давлением, перейдя к проторговке зоны 3350-3400 пунктов. Сдерживающими факторами развития роста выступят "техника" и фактор конца недели: рынок хорошо рос последние дни, что ослабит спрос со стороны краткосрочных инвесторов, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что текущее охлаждение скорее будет иметь локальный характер: значимых поводов для активной фиксации прибыли не видим, учитывая сильный рынок нефти, приближающийся дивидендный сезон и в целом позитивные ожидания по экономике и бизнесу "фишек".

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