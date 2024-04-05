Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с марта 2023 года. Рынок акций, открывшийся ростом, развернулся вниз на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. "Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики. "Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась". Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились. "В целом я полагаю, что эти два месяца не должны сбить нас с пути к цели", - сказал он.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу вслед за Уолл-стрит в связи с растущей неопределенностью в отношении перспектив денежно-кредитной политики в США. Давление на фондовые рынки также оказывает усиление геополитической напряженности, трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном. Биржи материкового Китая закрыты (Фестиваль Цин Мин). Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал почти на 2%. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,3%. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,1%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в пятницу на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $91,09 за баррель, что на 0,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,5%, до $90,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,36%, до $86,9 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,4%, до $86,59 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему". Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Соединенные Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории. Израиль сообщил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 апреля снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,017 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,755 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,03% и составил 105,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 893,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,56%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,31%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-0,4%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,2%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций с амортизацией серии 006Р-06 объемом 729,890 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Эмитент получил 729,9 млн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций с купонным доходом в размере 3% годовых.

ВЭБ увеличил объем размещения 8-летних облигаций серии ПБО-002Р-40 с "не менее 50 млрд рублей" до 85 млрд рублей и установил финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 140 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Сбор заявок на заем прошел 4 апреля. Техразмещение запланировано на 9 апреля.

Размещение выпуска 2-летних облигаций ООО "Легенда" серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение - на 10 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 17,25% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 18,68% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску планировалась амортизация: в даты выплат 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона - 66,66% от номинала. В результате дюрация составит около 1,6 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 55-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ООО "Феррони" установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.