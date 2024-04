Снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал по итогам торгов в четверг на заявлениях представителей ФРС. Фондовые индексы АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром на усилении геополитической напряженности.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг резким снижением, падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с марта 2023 года.

Рынок акций, открывшийся ростом, развернулся вниз на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

"Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари, слова которого приводит Market Watch.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

"Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась".

Между тем, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились.

"В целом я полагаю, что эти два месяца не должны сбить нас с пути к цели", - сказал он.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

Данные Минтруда, опубликованные в четверг, показали более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 9 тыс. - до 221 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 214 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Лидерами снижения среди компонентов индекса Dow Jones стали акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,5%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2,8%), American Express Co. (SPB: AXP) (-2,8%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-2,3%), а также Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1,9%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) опустилась на 1,3% к закрытию рынка. Компания подтвердила накануне, что сократит сотни рабочих мест в "облачном" подразделении Amazon Web Services (AWS) в рамках последней серии увольнений.

Акции Paramount Global (SPB: PARA) подешевели на 8,5%. По данным газеты Financial Times, ссылающейся на информированные источники, американская медиакомпания Skydance Дэвида Эллисона, сына основателя Oracle Ларри Эллисона, ведет эксклюзивные переговоры о покупке холдинга National Amusements (NAI), владеющего 77% голосующих акций Paramount, с его президентом Шэри Редстоун.

Бумаги Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) подскочили в цене на 12,4%. Производитель джинсовой одежды завершил первый финансовый квартал с чистым убытком, однако показатели выручки и скорректированной прибыли оказались лучше прогнозов рынка.

Levi''s также подтвердил прогноз роста выручки на текущий фингод в диапазоне 1-3% и улучшил прогноз скорректированной прибыли до $1,17-1,27 с $1,15-1,25 на акцию.

Стоимость акций Ford Motor (SPB: F) Co. снизилась на 3,2%. Автопроизводитель заявил о намерении расширить линейку гибридных автомобилей в ответ на растущий спрос.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 530,16 пункта (1,35%) и составил 38596,98 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 64,28 пункта (1,23%) - до 5147,21 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 228,38 пункта (1,4%) и составил 16049,08 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в пятницу вслед за Уолл-стрит в связи с растущей неопределенностью в отношении перспектив денежно-кредитной политики в США.

Биржи материкового Китая закрыты (Фестиваль Цин Мин).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил накануне, что ожидает лишь двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

Давление на фондовые рынки также оказывает усиление геополитической напряженности, трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном.

"Прямой конфликт между Израилем и Ираном, вероятно, приведет к ограничению поставок нефти с Ближнего Востока, - отмечает аналитик Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли. - Пока такой проблемы нет, но она может образоваться очень быстро".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 2,2% в ходе торгов. Резко дешевеют акции Tokyo Electron (-5,6%), Keyence Corp. (-4,9%), Advantest (-4,7%), SoftBank Group (-3%).

Потребительские расходы в Японии в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,1% в январе. Показатель уменьшился на 0,5% в годовом выражении, однако темпы снижения существенно замедлились по сравнению с 6,3% месяцем ранее.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,3%. Стоимость акций Wuxi AppTech опустилась на 6,1%, Wuxi Biologics - на 5%, Country Garden Services - на 4,5%, Sunny Optical Technology - на 3,8%, Alibaba (SPB: BABA) Health - на 4%.

Южнокорейский KOSPI теряет 1,1%.

Бумаги Samsung Electronics подешевели на 1,5%, SK Hynix - на 3%, LG Energy Solution - на 0,5%, Samsung SDI - на 4,6%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился в пятницу на 0,6%. Акции BHP Group подешевели на 0,9%, Fortescue Metals - на 2,4%, Rio Tinto - на 1%, Pilbara Minerals - на 1,3%.

Объем австралийского экспорта в феврале снизился на 2,2%, до минимума за 4 месяца, главным образом, в связи с сокращения поставок полезных ископаемых. Объем импорта подскочил на 4,8%, до максимума за 5 месяцев.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на опасениях усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Как Brent, так и WTI обновили максимумы с конца октября по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $90,91 за баррель, что на $0,26 (0,29%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,3 (1,5%), до $90,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,09 (0,1%), до $86,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,16 (1,4%), до $86,59 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

"Похоже, наиболее вероятным сценарием развития ситуации на Ближнем Востоке является дальнейшая эскалация конфликта, и мы считаем, что цены на нефть могут подняться еще выше в краткосрочной перспективе, если нынешний воинственный импульс сохранится", - отмечает аналитик Roth MKM Лео Мариани, слова которого приводит Market Watch.