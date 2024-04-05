Факторов для разворота на рынке ОФЗ пока нет - ПСБ

Факторов для разворота на рынке рублевых гособлигаций пока не прослеживается, давление на котировки бумаг с фиксированной ставкой будет сохраняться, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Продажи ОФЗ в четверг возобновились - индекс RGBI вновь обновил минимумы с марта 2022 года, доходность индекса прибавила 7 базисных пунктов (б.п.), составив 13,49% годовых. Факторов для разворота рынка госбумаг с фиксированной ставкой по-прежнему не прослеживается - Минфин строго придерживается плана по размещению с фокусом на ОФЗ-ПД (план на второй квартал составляет 1 трлн руб.), инфляция "застыла" на уровне 7,5-7,7% в годовом выражении при сохранении амбициозной цели 4-4,5% по итогам года (консенсус-прогноз по инфляции держится выше 5%), - указывает эксперт в материале. - В результате как минимум до ближайшего заседания ЦБ РФ (26 апреля) не ждем появления новых вводных по инфляции и ключевой ставке, в результате чего давление на котировки облигаций с фиксированной ставкой будет сохранятся".

"По-прежнему рекомендуем удерживать в портфеле корпоративные флоатеры: выпуски с рейтингом на уровне "ААА-АА" предлагают премию к ключевой ставке/RUONIA в диапазоне 130-180 б.п., что в моменте транслируется в доходность 17-18% годовых", - отмечает Грицкевич.

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