Возможна техническая коррекция индекса Мосбиржи в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможна техническая коррекция вниз по индексу Мосбиржи в ближайшее время, для долгосрочных инвесторов это представляет интересные возможности вложения в перспективные бумаги на российском рынке акций, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ранее мы отмечали вариант локального прокола планки 3400 пунктов по индексу Мосбиржи с последующим откатом на фоне наличия технических сопротивлений и перегретости после ралли - все так и получилось. Рынок просто устал, пауза на тренде совершенно не смущает, - пишет аналитик в обзоре. - Для долгосрочных инвесторов, игнорирующих временную волатильность рынка, коррекция представляет интересные возможности вложения в перспективные бумаги. С фундаментальной точки зрения наибольшим прогнозным потенциалом обладают акции из секторального портфеля. Цель индекса на 2024 год прежняя - 3650 пунктов, и это ориентир даже без дивидендной компоненты. С дивидендами индикативная стоимость индекса Мосбиржи оценивается в 4000 пунктов".

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