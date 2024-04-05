"Финам" снизил рейтинг акций ExxonMobil до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций ExxonMobil с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $115,7 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"С момента повышения нами рейтинга по акциям эмитента до "покупать" 18 января они выросли на 23% и превысили нашу целевую цену. Позитивная динамика была связана с ростом цен на нефть и ожиданием неплохих выплат акционерам. В то же время мы считаем, что дальнейший значительный рост котировок нефти выглядит маловероятным, а прогнозная доходность дивидендов и программы buyback у ExxonMobil после роста акций составляет только 7,4%. Из-за сочетания данных факторов меняем свой взгляд на акции нефтегазового мейджора с "позитивного" на "нейтральный", - пишет эксперт в обзоре.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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