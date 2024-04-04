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04 апреля 2024 года 19:40

Рубль в четверг слегка подрос к доллару и опустился к евро с учетом движения этих валют на Forex

Москва. 4 апреля. Доллар США слегка опустился, евро, напротив, подорожал более заметными темпами на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль уменьшился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах и на фоне перешедшей к снижению нефти.

Курс доллара США составил 92,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,15 руб./EUR1, подорожав на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,3 копейки, до 95,8 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,25 копейки - до 12,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга небольшой смешанной динамикой к основным мировым валютам с учетом движения их котировок на Forex, а также на фоне перешедшей к снижению нефти. На глобальном рынке американская валюта продолжает дешеветь к евро в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября прошлого года в начале недели. Усилились ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к снижению ставок раньше Федеральной резервной системы (ФРС), учитывая динамику инфляции в еврозоне, которая замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в марте замедлились до минимальных с ноября прошлого года 2,4% в годовом выражении с 2,6% в феврале. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в марте была минимальной с февраля 2022 года - 2,9%.

Тем временем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом, - индекс PCE - в феврале ускорил рост до 2,5% с 2,4% месяцем ранее. Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, при этом замедлилось до 2,8% с 2,9%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, выступая в Стэнфордском университете, что борьба американского ЦБ с инфляцией еще не закончена. "Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На четверг запланированы выступления президентов сразу нескольких Федеральных резервных банков (ФРБ) - Филадельфии, Ричмонда, Чикаго, Кливленда и Миннеаполиса, а также члена совета управляющих ФРС Адрианы Куглер.

Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 412,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе-феврале 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 6 трлн 132,6 млрд рублей (в текущем году он в 15 раз меньше).

Доходы консолидированного бюджета в январе-феврале составили 9 трлн 648,1 млрд рублей, расходы - 10 трлн 60,4 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 1 трлн 130,2 млрд рублей.

Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит первых двух месяцев 2024 года на уровне 1 трлн 474 млрд рублей. Корректировка показателя произошла из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей, по предварительной оценке Минфина.

Доходы федерального бюджета в январе-феврале, по данным Казначейства, составили 5 трлн 27,8 млрд рублей.

Минфин РФ в среду сообщил, что с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

"Ситуация на валютном рынке остается стабильной. На вчерашнюю информацию об увеличении покупки валюты со стороны Минфина и снижении Банком России продаж валюты в рамках бюджетного правила валютный рынок никак не отреагировал. Рубль торгуется в достаточно узких границах на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть и действующих до конца апреля требований об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Вполне реальным видится продление требования об обязательной продаже валютной выручки и после 30 апреля 2024 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Ситуация на отечественном валютном рынке не меняется уже почти три недели подряд. Валютный рынок остается сбалансированным. Стабильность рубля обеспечивается за счет высоких цен на нефть, а также притоком иностранной валюты. Стратегически национальную валюту поддерживает жесткая монетарная политика ЦБ, который удерживает ставку на повышенном уровне в 16%. Кроме того, высокие процентные ставки способствуют снижению потребительского спроса, а также стимулируют накопления", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"В четверг, 4 апреля, российский рубль остался в зоне разнонаправленных колебаний. Внутри дня рубль оказывался под давлением, но быстро сумел взять ситуацию под контроль. В целом, рублевые пары продолжают придерживаться стратегии консолидации, а амплитуда внутридневных движений уменьшается. В новостном потоке не видно факторов, которые сейчас могли бы спровоцировать выход из "бокового" канала", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть немного опускаются на вечерних торгах в четверг, держатся около максимумов с конца октября.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составила $89,05 за баррель, что на 0,32% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на май в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,54%, до $84,96 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения разрастания конфликта на Ближнем Востоке, а также сигналы увеличения спроса на нефтепродукты в США. Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали снижение товарных запасов бензина в стране на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей.

Уверенный подъем стоимости нефти за последние несколько сессий был воспринят некоторыми трейдерами как сигнал к возможному откату рынка.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующих ограничений на добычу нефти.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 апреля на 8,34 копейки, до 92,3058 руб./$1, и увеличил курс евро на 63,91 копейки, до 100,0668 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 4,89 копейки по отношению к среде и составил 92,3082 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 10,22 копейки, снизившись до 92,2855 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $971,968 млн, из которых $273,617 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $698,351 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 66,11 копейки, до 100,0507 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 59,52 копейки, до 100,0558 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR579,791 млн, из которых EUR231,231 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR348,56 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 апреля выросла на 21 базисный пункт - до 15,7% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась в четверг на прежнем уровне - 15,72% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,97% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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