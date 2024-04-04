Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 4 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов, до 66,81% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 9,33% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,45% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 513 базисных пунктов - до 57,13% от номинала (его доходность снизилась на 93 базисных пункта, составив 9,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 81,1% от номинала (их доходность увеличилась на 8 базисных пунктов, составив 15,08% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 876 базисных пунктов - до 75,08% от номинала (доходность снизилась на 438 базисных пунктов, составив 13,79% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,81% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, до 12,84% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов, составив 66,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг не демонстрируют ярко выраженной динамики после заметного снижения в предыдущие дни в ожидании выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

В четверг должны состояться выступления президентов сразу нескольких Федеральных резервных банков (ФРБ) - Филадельфии, Ричмонда, Чикаго, Кливленда и Миннеаполиса, а также члена совета управляющих ФРС Адрианы Куглер.

Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал более существенный, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 9 тыс. - до 221 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 214 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале увеличился на 1,9% относительно предыдущего месяца и составил $68,9 млрд, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $67,6 млрд, а не $67,4 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики прогнозировали сокращение до $67,3 млрд с объявленного ранее январского уровня.