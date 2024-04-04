"Финам" подтверждает рейтинг акций "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 рубля за штуку, что соответствует потенциалу роста 14,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Если взглянуть в финансовый отчет компании за 2023 год, на первый взгляд картина кажется смешанной, - пишет эксперт Максим Борискин. - Выручка "Роснефти" достигла внушительной суммы в 9163 млрд рублей. Ещё более впечатляющим является рост EBITDA почти на 18%. И хотя четвертый квартал показал некоторые колебания с падением чистой прибыли до 196 млрд рублей из-за списания активов и снижения демпферных выплат, но общую картину это не омрачило - прибыль оказалась выше ожиданий рынка. Так, скорректированный свободный денежный поток "Роснефти" взлетел на целых 44% год к году, достигнув 1427 миллиарда рублей! Это вопреки 15%-ному подъёму капитальных затрат, которые, к слову, связаны с реализацией проекта "Восток Ойл". Также компания продемонстрировала сильную генерацию FCF и смогла уменьшить долговую нагрузку ниже показателя 1 "Чистый долг/EBITDA" - и это отлично, так как оставляет простор для дальнейшего развития".

Нынешняя политика "Роснефти" по выплате дивидендов предусматривает 50% от прибыли, подчеркивается в комментарии. "Но если учесть недавнюю экономическую турбулентность, окончательные дивиденды этого года могут составить лишь 29 рублей на акцию и неплохую доходность в 5%, - считает аналитик. - Если компания избежит колебаний в следующем году, дивиденды могут подскочить до 78 рублей на акцию, что составляет щедрую доходность - более 13%".

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