Рубль чувствует себя уверенно перед сокращением валютных продаж ЦБ - "Велес Капитал"

Рубль чувствует себя уверенно перед сокращением валютных продаж ЦБ, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Пара доллар/рубль в четверг в течение дня поднималась до 92,5 руб./$1, однако в дальнейшем инициатива перешла к рублю, - пишет эксперт. - Ближе к окончанию рабочего дня доллар/рубль торговались в районе 92,2 руб./$1. В начале месяца и соответственно в "неналоговый" период рубль чувствует себя вполне комфортно. С пятницы чистые продажи валюты Банком России сократятся с 7,1 до 0,6 млрд руб. в день (расчеты по этим сделкам будут уже в понедельник), однако рост нефтегазовых доходов должен обеспечить приток дополнительной валютной выручки, что нивелирует негативный эффект для рубля. На ближайшее время ожидаем сохранения диапазона торгов 92-93 руб./$1".

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