Фундаментальные факторы складываются благоприятно для дальнейшего роста цен на нефть - "Велес Капитал"

Фундаментальные факторы складываются благоприятно для дальнейшего роста цен на нефть, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Поддержку нефтяным котировкам в последние недели оказывают атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые приводят к временному сокращению предложения нефтепродуктов, - отмечает эксперт. - Страны ОПЕК+ на апрельском заседании также приняли решение продлить ограничения по добыче нефти до конца 1-го полугодия 2024 года, а в производственных секторах Китая и США, крупнейших потребителях "черного золота", в марте наблюдался рост".

Таким образом, на нефтяном рынке сохраняется ограниченное предложение при стабильном спросе, а фундаментальные факторы складываются благоприятно для дальнейшего роста цен на нефть, считает аналитик. В частности, при стабилизации цен на нефть Brent выше $91/барр. можно ожидать достижения максимума 2023 года $95,91/барр. с перспективой движения к психологически важной отметке $100/барр. при неизменности ситуации на рынке.

По мнению Кожуховой, среди российских нефтяных компаний стоит обратить внимание прежде всего на эмитентов, которые могут дать дивидендную доходность как минимум выше средней по итогам 2023 года: "ЛУКОЙЛ", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", бумаги "Башнефти", "Транснефти".

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