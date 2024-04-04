Потенциал роста котировок акций РусАла во 2К24 составляет 13% - Freedom Finance Global

Потенциал роста котировок акций "РусАла" во 2К24 составляет 13%, до 44 руб. за бумагу, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Акции "РусАла" на Мосбирже 4 апреля поднимались в цене на 4,89%, впервые с 22 ноября 2023 года превысив отметку 39 руб., - констатирует эксперт. - Накануне бумаги подорожали сразу на 8,36%. Рост стоимости ценных бумаг "РусАла" обусловлен повышением мировых цен на алюминий, а также на медь и цинк. Алюминий на LME за последние пять дней подорожал на 7,26%, котировки меди и цинка за последние пять торговых сессий поднялись на 6,37% и 7,95% соответственно. Эту динамику мы объясняем ожиданиями восстановления глобального спроса на цветные промышленные металлы после перехода ведущих центробанков мира к смягчению монетарных условий параллельно с снижением предложения".

Ценные бумаги "РусАла" четыре месяца подряд торговались возле минимумов 2022 года, поэтому рост мировых цен на алюминий придал им мощный позитивный драйвер, отмечается далее в комментарии Чернова. Аналитик ожидает продолжения восходящей динамики в отстающих от широкого рынка котировках компании, во втором квартале прогнозирует их рост примерно на 13%, до 44 руб. за бумагу.

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