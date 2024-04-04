Рубль днем демонстрирует слабую смешанную динамику к доллару и евро с учетом движения этих валют на Forex

Москва. 4 апреля. Доллар США слабеет, евро, напротив, слегка повышается на Московской бирже днем в четверг; рубль почти не меняется к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах и стабильной ситуации на рынке нефти.

Курс доллара США составил 92,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,91 руб./EUR1, подорожав на 6,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 6,68 копейки, до 95,63 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,05 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую смешанную динамику к основным мировым валютам в ходе дневных торгов с учетом движения их котировок на Forex. Доллар продолжает дешеветь к евро в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с ноября прошлого года в начале недели на усилении ожиданий того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к снижению ставок раньше Федеральной резервной системы (ФРС), учитывая динамику инфляции в еврозоне, которая замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в марте замедлились до минимальных с ноября прошлого года 2,4% в годовом выражении с 2,6% в феврале. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, в марте была минимальной с февраля 2022 года - 2,9%.

Тем временем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федрезервом, - индекс PCE - в феврале ускорил рост до 2,5% с 2,4% месяцем ранее. Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, при этом замедлилось до 2,8% с 2,9%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, выступая в Стэнфордском университете, что борьба американского ЦБ с инфляцией еще не закончена. "Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

Минфин РФ в среду сообщил, что с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

Потенциал для ослабления рубля в 2024 году остается ограниченным, при прочих равных курс пары "доллар-рубль" вряд ли устойчиво поднимется выше 95 руб./$1, стабильность по-прежнему поддерживается фундаментальными факторами, сообщается в материале аналитиков Райффайзенбанка.

"Тот факт, что ЦБ в текущем году остается нетто-продавцом валюты, играет в плюс для рубля, но не является определяющим. Операции регулятора на валютном рынке нельзя рассматривать в отрыве от конъюнктуры экспортных доходов - сокращение объема продаж валюты в апреле (условно негативно для рубля) происходит за счет ожидаемого укрепления нефтегазового экспорта (позитивно для рубля), то есть первый фактор отчасти нейтрализует второй, - указывают эксперты в обзоре. - Рубль в начале года торгуется вблизи фундаментально обоснованных уровней (средний курс за первый квартал - 90,9 руб./$1). Волны ослабления/укрепления скорее связаны с временными изменениями спроса и предложения на валютном рынке (например, более интенсивными конвертациями валюты со стороны экспортеров). Действие Указа о репатриации и продаже валюты экспортерами остается важным фактором для валютного рынка (сейчас активно до конца апреля, может быть продлено до конца года). Мы полагаем, что потенциал для ослабления курса в 2024 году остается ограниченным, при прочих равных рубль вряд ли устойчиво поднимется выше 95 руб./$1".

"Рублевые пары удерживаются в состоянии консолидации на этой неделе. Это логично после завершения налогового периода и отсутствия внутренних новостей. В то же время высокие цены на энергоносители способствуют стабилизации рубля, как и жесткая монетарная политика Банка России", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть стабилизировались днем в четверг после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $89,39 за баррель, что на 0,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,05%, до $85,47 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Кроме того, Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей.