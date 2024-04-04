Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5185-5240п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5185-5240 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Волатильность торгов в четверг будет пониженной, - прогнозирует эксперт. - Баланс рисков складывается нейтральный. Фьючерсы демонстрируют положительную динамику. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5185-5240 пунктов (от -0,5% до +0,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии). Многие биржевые игроки находятся в ожидании отчета Минтруда за март. Важность статистики новых рабочих мест вне сельского хозяйства, зарплат и безработицы в последнее время сопоставима со значимостью данных инфляции, поскольку чиновники ФРС все чаще подчеркивают необходимость достижения устойчивого равновесия этих показателей".

На взгляд аналитика, с технической точки зрения S&P 500 продолжил колебаться около нижней границы устоявшегося локального восходящего канала. Индекс нашел поддержку у 20-дневной скользящей средней, но ее пробой, по мнению Парамонова, выглядит вполне вероятным, учитывая накопленную дивергенцию по индикатору RSI. При продолжении нисходящей динамики в фокусе внимания окажется уровень 5100 пунктов.

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