Возможен рост индекса Мосбиржи до 3500-3600 пунктов к концу года - Freedom Finance Global

Возможен рост индекса Мосбиржи до 3500-3600 пунктов к концу текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Объём вложений в ценные бумаги инвесторов-физлиц в марте текущего года увеличился вдвое по сравнению с мартом 2023 года, - указывает эксперт. - Такой "бум" притока свежих денег на Мосбиржу стал результатом большой востребованности механизма индивидуальных инвестиционных счетов, позволяющих инвесторам в акции российских эмитентов получить налоговый вычет. Фондовый рынок привлекает инвесторов сильными финансовыми результатами высоконадёжных компаний и возможностью заработать на дивидендах. За последние несколько лет корпоративное управление у российских эмитентов существенно улучшилось, теперь не выплачивать дивиденды и не иметь дивидендной политики эмитенту просто невыгодно, так как инвесторы быстро разочаровываются в таких акциях".

Ещё один, на взгляд аналитика, важный фактор роста спроса на российские акции - высокая цена на нефть, превысившая уже $89 за баррель, при этом дисконт российской нефти Urals к Brent, не превышает $15-17 с барреля, и Россия, таким образом, неплохо зарабатывает сверхдоходы от экспорта нефти, которые потом направляются в ФНБ, согласно бюджетному правилу.

"Внешний фон, таким образом, сегодня очень благоприятен для роста российского фондового рынка, но после достижения отметки в 3400 пунктов возможна краткосрочная фиксация инвесторами прибыли, - прогнозирует Мильчакова. - Мы считаем, что до конца года индекс Московской биржи может вырасти до 3500-3600 пунктов".

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