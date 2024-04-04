"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела", сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент за февраль 2024 года добыл и продал на 28% больше коксующегося угля, чем за аналогичный период 2023 года. Продажи третьим лицам вновь выросли более чем вдвое. Такая яркая динамика во многом связана с эффектом низкой базы в начале 2023 г. После слабых цифр компания ожидаемо начала восстанавливаться: "Мечел" частично решил логистические проблемы и начинает "пожинать" плоды высоких инвестиций прошлого года, - пишут эксперты в обзоре. - Мы по-прежнему считаем, что восстановление продаж - один из ключевых факторов, способствующих снижению долговой нагрузки компании в текущем году. По нашим оценкам, это станет сильным катализатором и на горизонте года может привести к удвоению котировок бумаг "Мечела".

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