"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 850 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 850 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,54%, стоп-приказ: 721,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Рост выручки эмитента по итогам 2023 года на 3,2% (до 3,52 трлн руб. против 3,412 трлн руб. годом ранее) в совокупности с позитивной динамикой на рынке нефти является хорошим фактором роста", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа котировки пробили локальный уровень сопротивления 748,35 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 721,1 руб. риск на портфель составит 0,44%", - указывают в "Финаме".

"Газпром нефть" - российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.