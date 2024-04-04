Рынок акций РФ утром проторговывает рубеж 3400п по индексу МосБиржи, динамика "фишек" смешанная

Москва. 4 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется выше $89 за баррель); индекс МосБиржи протестировал рубеж 3400 пунктов, после чего игроки начали выборочно фиксировать прибыль, что привело к смешанной динамике blue chips.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3398,36 пункта (+0,1%, максимум сессии - 3404,09 пункта), индекс РТС - 1157,74 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 92,47 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в четверг совершил "прокол" вверх уровня 3400 пунктов, однако далеко вверх рынок уйти не сможет из-за локальной перекупленности, поскольку активные инвесторы поспешат зафиксировать часть своих позиций. При таком сценарии ближайшая поддержка по индексу МосБиржи находится на уровне 3340 пунктов.

Тем не менее, перед летним дивидендным сезоном ожидается повышенный интерес к акциям, и не исключено, что индекс МосБиржи может достичь уровней 3500-3600 пунктов, если геополитические риски не будут усиливаться, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в четверг умеренно позитивный: цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после стадии нисходящей коррекции улучшились.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются выше $89 и $85 за баррель соответственно, у очередных максимумов с октября 2023 года, после решения ОПЕК+ сохранить ограниченное производство на рынке до конца первого полугодия текущего года. Цены на этой неделе также поддерживают новые атаки украинских дронов на российские НПЗ и признаки ускорения активности в производственных секторах Китая и США, отмечает аналитик.

Рынок акций РФ может перейти в стадию консолидации на фоне стабилизации настроений в нефти и золоте, перекупленности индекса МосБиржи, а также близости важных краткосрочных сопротивлений. Тем не менее в целом на рынке сохраняется "бычий" настрой, также повысился интерес к акциям Сбербанка перед апрельской рекомендацией по дивидендам за 2023 год, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российский рынок акций растет непрерывно уже восемь дней подряд по индексу МосБиржи, который вышел к рубежу 3400 пунктов. Позитивные настроения поддерживаются сильной экономической статистикой: темпы роста розничных продаж в России в феврале ускорились до 12,3% в годовом выражении, ВВП РФ - до 7,7%, тогда как уровень безработицы сократился до 2,8%.

Котировки нефти Brent находятся на многомесячных максимумах. Поддержку ценам оказывают эскалация конфликта на Ближнем Востоке и эффективные меры ОПЕК+ по сокращению предложения. Мониторинговый комитет альянса на заседании в среду не рекомендовал менять параметры добычи. Между тем, США приостановили покупку нефти в стратегический резерв на фоне высоких цен. Уход крупного покупателя с рынка может привести к ослаблению позитивной тенденции на рынке нефти, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов считает, что индекс МосБиржи в четверг попробует инерционно перейти в зону 3400-3450 пунктов. В целом позитивные ожидания на апрель оправдываются - рынок смотрится сильно и способен достичь отметки 3500 пунктов. Но учитывая активный рост 8 дней подряд, можно отметить растущие локальные риски остывания в "фишках" - инвесторы могут взять паузу в покупках в конце неплохой недели, полагает эксперт.

Оживление спроса в акциях Сбербанка стало следствием реакции на заявления главы правительства РФ Михаила Мишустина о том, что инструментом перераспределения рекордной прибыли банков могут быть дивиденды. Хотя Мишустин и выразил сомнения в том, что власти будут что-то резко менять, видимо, этот вопрос прорабатывается и сюрприз по дивидендам возможен.

"Мы пока исходим из того, что выплаты пройдут в соответствии с дивидендной политикой банка, что предполагает дивиденды Сбербанка за 2023 год в размере 33,4 руб., что и так достаточно приятно для акционеров. Считаем, что дивидендные ожидания в ближайшие недели будут более активно закладываться в котировки по мере приближения к дивидендному сезону, и фаза роста в направлении более фундаментально обоснованных уровней получит свое развитие. Ближайшим целевым ориентиром по акциям Сбербанка видим район 330 руб.", - полагает Локтюхов.

Акции "Русала" (37,7 рубля) вышли из понижательного канала последних месяцев и обновили максимумы с ноября на фоне уверенного роста цен на алюминий, преодолевших отметку $2300 за тонну. Повышение мировых цен формирует ожидания заметного улучшения финансовых показателей компании. Учитывая заметное отставание от рынка и текущие, скорее стрессовые, ценовые уровни, потенциал роста акции "Русала" видится ощутимым. Технически ближайшая цель роста - 200-дневная средняя, район 38,5 руб. Но в случае сохранения благоприятной обстановки на рынке алюминия она выглядит проходимой, считает эксперт.

В США в среду индексы акций изменились на 0,1-0,2%: выросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,2%), но снизился по итогам третьей сессии подряд Dow Jones (-0,1%).

Борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого оценивается рынком фьючерсов в 61,5%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi на 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,4%).

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после роста накануне, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $89,33 за баррель (-0,01% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $85,38 за баррель (-0,1% и +0,3% в среду).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей, запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей, резервы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,4%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+4,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,5%), "Делимобиля" (MOEX: DELI) (+3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+2,3%).

ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее каршеринговые услуги под брендом "Делимобиль", в 2023 году нарастило выручку на 33% - до 20,9 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA компании по итогам года увеличилась на 60% - до 6,4 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 31% против 26% в 2022 году.

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-16%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-6,4%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,7% и -4,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-3,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 19,2 млрд рублей (из них 3,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,64 млрд рублей на бумаги "Русала" и 1,48 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").