Целевой ориентир цены акций NIO - уровень $7,2 - Freedom Finance Global

Целевой ориентир стоимости бумаг китайского производителя электромобилей NIO по итогам операционных данных эмитента за март 2024 года находится на уровне $7,2 за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Резкое сокращение поставок в I квартале согласуется с общеотраслевой динамикой производителей электромобилей в Поднебесной. Лидеры китайского рынка продолжают предпринимать шаги по стимулированию спроса. С начала года BYD и Tesla продолжили снижать цены и предлагать дополнительные стимулы покупателям. Мы считаем, что все больший круг автопроизводителей, включая европейских и американских игроков, продолжают участвовать в "ценовой войне", - пишет эксперт в материале. - Вероятно, в текущем году рост выручки эмитента ускорится на фоне расширяющейся продуктовой линейки. Также NIO недавно привлек финансирование на сумму $2,2 млрд от стратегического инвестора CYVN Holdings L.L.C. Компания, основанная в Абу-Даби, через свои дочерние структуры приобрела вновь выпущенные акции NIO. На балансе автопроизводителя на конец 2023 года находилось $5,4 млрд, чего хватит более чем на несколько лет для дальнейшего наращивания объемов продаж".

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