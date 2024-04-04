Котировки бумаг РусАла обладают потенциалом роста - ПСБ

Котировки бумаг "РусАла" обладают ощутимым потенциалом роста, ближайшая цель - 38,5 рубля за штуку, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Из историй роста в сырьевых секторах выделим взлет "РусАла" - его бумаги вышли из понижательного канала последних месяцев и обновили максимумы с ноября на фоне уверенного роста цен на алюминий, преодолевших отметку $2300/тонну. Повышение мировых цен формирует ожидания заметного улучшения финансовых показателей компании. Учитывая заметное отставание от рынка и текущие скорее стрессовые ценовые уровни, потенциал роста цены акций эмитента видится ощутимым. Технически ближайшая цель роста - 200-дневная средняя, район 38,5 рубля. В случае сохранения благоприятной обстановки на рынке алюминия она выглядит проходимой", - пишет эксперт в комментарии.

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