Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, в то время как Dow Jones снизился по итогам третьей сессии подряд. Борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл. "Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс. В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг после заметного снижения накануне, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин). По итогам торгов в среду большинство основных индексов АТР потеряли 1% или более на фоне мощного землетрясения у берегов Тайваня и вслед за спадом Уолл-стрит днем ранее. Американские рынки в последнюю сессию стабилизировались, и вместе с этим улучшились настроения инвесторов в Азии. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $89,52 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 0,5%, до $89,35 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,18%, до $85,58 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%, до $85,43 за баррель. Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи. В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,006 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,121 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,01% и составил 105,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 893,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+0,36%), "МКБ-001Р-03" (+0,21%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-09" (-0,45%), "АФК Система-1Р-11" (-0,3%) и "РЖД-001P-17R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение 2-летних облигаций серии 002Р-14R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,75% годовых, а предполагаемый объем размещения - 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,4% годовых, а объем размещения был увеличен до 10 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,20% годовых, купоны квартальные.

ООО "Интерлизинг" планирует 16 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 17,52% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости, в результате чего индикативная дюрация составит около 1,7 лет. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "Дарс-девелопмент" планирует 16 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 19,25% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 20 млрд рублей. В сентябре 2023 года эмитент разместил дебютный выпуск на 1 млрд рублей по ставке 15% годовых.

НАО "Первое клиентское бюро" (ранее "Первое коллекторское бюро") на неделе с 22 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,4% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала в дату окончания 12-го купона. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка на приобретение - 1,4 млн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 01Р-28R на уровне 16,82% годовых. Корпорация разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,71% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки 2-48-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

ПАО НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупило по оферте 9 млн 882 тыс. 906 облигаций серии 002Р-06 по цене 100% от номинала, или 98,8% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке квартального купона 8,7%. Ставки 21-40-го купонов установлены на уровне 9% годовых.