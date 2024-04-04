Возможен переход индекса Мосбиржи в диапазон 3400-3450п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи попробует перейти в торговый диапазон 3400-3450 пунктов на торгах в четверг, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Наши позитивные ожидания на апрель в целом оправдываются - рынок смотрится сильно и способен достичь отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. Но, учитывая активный рост восемь дней подряд, отмечаем растущие локальные риски остывания в "фишках" - инвесторы могут взять паузу в покупках в конце неплохой недели", - указывает эксперт.

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