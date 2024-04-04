Котировки ОФЗ, скорее всего, пока останутся вблизи текущих уровней - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, пока продолжат оставаться вблизи текущих уровней, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инфляция на 1 апреля остается на уровне 7,7% (0,1% за неделю), что в целом нейтрально в части изменения ожиданий по ключевой ставке Банка России и рынка госбумаг в частности", - отмечает эксперт в комментарии.

"Итоги аукционов Минфина были в центре внимания в среду. Аукцион по линкеру был признан несостоявшемся - спрос на инфляционные бумаги остается низким на фоне жесткой политики ЦБ. При этом впервые с начала текущего года был предложен среднесрочный 5-летний выпуск, спрос на который составил 124 млрд руб., объем размещения - 55 млрд руб., средневзвешенная доходность - 13,34% годовых. С учетом доходности соседнего выпуска на уровне 13,18% годовых премия к кривой при размещении составила 16 базисных пунктов (б.п.), что вдвое ниже аналогичной премии при размещении выпусков срочностью более 10 лет, - указывает Грицкевич в материале. - Результаты аукциона продемонстрировали наличие спроса на среднесрочные выпуски за счет более умеренного процентного риска по сравнению с длинными ОФЗ. Однако в рамках квартального плана Минфина из 1 трлн руб. только 30% будет приходиться на бумаги срочностью до 10 лет".

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