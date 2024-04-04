Долгосрочным инвесторам на рынке акций РФ можно удерживать позиции - БКС Экспресс

Долгосрочным инвесторам на российском рынке акций можно удерживать позиции, тренд вверх безусловен и до полного раскрытия фундаментальной стоимости рынка еще далеко, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Близость локальных сопротивлений и техническая перекупленность могут привести к ограниченной коррекции, а это - поле для активных трейдеров", - отмечает аналитик в обзоре.

"Наш базовый сценарий реализуется предельно точно: локальные цели исполняются, уровни поддержки и сопротивления отрабатываются. Очередные целевые 3400 пунктов достигнуты, но это не предел роста. С фундаментальной точки зрения раскрытие стоимости индекса Мосбиржи произойдет не ранее 3650 пунктов, причем это оценка без дивидендной компоненты. Если с ней - все 4000 пунктов. С долгосрочной точки зрения этот факт предполагает дальнейшее удержание акций в инвестиционных портфелях - время для выхода из бумаг еще не пришло", - пишет Зельцер.

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