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Нефть дорожает

Фондовые индексы США завершили торги в среду без единой динамики. Рынки акций крупнейших стран АТР растут в четверг. Цены на нефть продолжают расти утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, в то время как Dow Jones снизился по итогам третьей сессии подряд.

Борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%, - сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете в среду. - Учитывая силу экономики и прогресс в отношении инфляции, у нас есть время, чтобы позволить поступающим данным определять наши решения по денежно-кредитной политике".

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) по итогам торгов упала на 8,2%, что стало самым значительным снижением среди компонентов Dow Jones. Подразделение компании по производству чипов на заказ - Intel Foundry - зафиксировало в 2023 году операционный убыток в размере $7 млрд против $5,2 млрд годом ранее.

В число лидеров падения вошли также акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 3,1% и 2,75% соответственно.

Кроме того, опустилась стоимость Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,7%, Coca-Cola Co. (SPB: KO), Visa Inc. (SPB: V) - на 0,5%.

В то же время бумаги Acuity Brands (SPB: AYI) подорожали на 1,1%. Компания, занимающаяся решениями для освещения и управления зданиями, во втором финквартале (декабрь-февраль) получила выручку ниже ожиданий аналитиков, однако скорректированная прибыль превзошла прогноз.

Cal-Maine Foods (SPB: CALM) в третьем финквартале (завершился 2 марта) сократила чистую прибыль в 2,2 раза из-за существенного снижения цен на яйца, однако результат превзошел консенсус-прогноз. Котировки акций крупнейшего в США производителя и дистрибьютора яиц выросли на 3,6%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) повысилась на 1,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,6%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,9%.

Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 43,1 пункта (на 0,11%) и составил 39127,14 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 5,68 пункта (на 0,11%) - до 5211,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 37,01 пункта (на 0,23%) и достиг 16277,46 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг после заметного снижения накануне, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздником (Фестиваль Цин Мин).

По итогам торгов в среду большинство основных индексов АТР потеряли 1% или более на фоне мощного землетрясения у берегов Тайваня и вслед за спадом Уолл-стрит днем ранее. Американские рынки в последнюю сессию стабилизировались, и вместе с этим улучшились настроения инвесторов в Азии, пишет Trading Economics.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Socionext (+17,6%).

Рыночная стоимость DeNA растет на 9,2%, Tokyo Electric Power - на 9,1%, Konica Minolta - на 7,6%, Sumitomo Metal Mining - на 5,6%, Kao Corp.- на 5,2%, Mitsubishi Materials - на 5,1%, Mitsui Mining & Smelting - на 4,8%.

Капитализация Nissui Corp.уменьшается на 1,8%, ANA Holdings - на 1,5%, Sumitomo Pharma - на 1,4%, Meiji Holdings и Fujitsu - на 1,2%, Nippon Paper Industries, Nippon Telegraph & Telephone и IHI Corp. - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,1%.

Бумаги Samsung Electronics дорожают на 1,1%, Hyundai Motor - на 3,7%.

Котировки акций Posco снижаются на 0,1%, Korean Air Lines - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Австралии, который рассчитывает Jibun Bank, в марте вырос до максимальных с апреля 2022 года 54,5 пунктов по сравнению с 53,1 пункта в предыдущий месяц, согласно окончательным данным. Индикатор второй месяц подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Кроме того, число разрешений на строительство жилья в стране, по предварительным данным Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS), снизилось в феврале на 1,9% в помесячном выражении после спада на пересмотренные 2,5% в январе. Эксперты в среднем ожидали подъема в позапрошлом месяце на 3,3%, отмечает Trading Economics. Количество разрешений уменьшается уже четыре месяца кряду.

Лидерами роста в составе S&P/ASX 200 в четверг стали бумаги Arcadium Lithium (+6,3%), Liontown Resources (+5,2%) и South32 (+4,6%).

Капитализация Rio Tinto сократилась на 1%, BHP - на 0,3%.

Цены на нефть продолжают расти утром в четверг, инвесторы оценивают итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и статданные министерства энергетики США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск составляет $89,58 за баррель, что на $0,23 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,43 (0,5%), до $89,35 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,21 (0,25%), до $85,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,28 (0,3%), до $85,43 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября минувшего года.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, на заседании в среду не дали альянсу рекомендаций по изменению действующей политики по добыче нефти, следует из пресс-релиза ОПЕК по итогам встречи.

В сообщении организации подчеркивается, что комитет продолжит внимательно оценивать рыночную ситуацию и готов реагировать на ее развитие путем принятия дополнительных мер в любое время, "опираясь на сильную сплоченность ОПЕК и участвующих нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК".

Министры также приветствовали решение России перейти во втором квартале 2024 года к реальному сокращению добычи нефти от меры в виде снижения объемов экспорта.

Вместе с тем Минэнерго США накануне сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом спрос на бензин вырос на 421 тыс. баррелей в сутки, до 9,236 млн б/с, при историческом максимуме 10,043 млн б/с в июле 2021 года.

Роберт Ягер из Mizuho Securities, чье мнение приводит MarketWatch, допускает, что эти данные на фоне приближения летнего автомобильного сезона, который начнется через семь недель в уикенд перед Днем поминовения (27 мая), будут стимулировать рост нефтяных котировок в ближайшие недели.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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