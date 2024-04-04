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04 апреля 2024 года 09:10
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ICBC
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H и прогнозную стоимость на уровне 4 гонконгских долларов (HKD) за штуку на фоне опубликованной отчетности эмитента за 2023 год, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ICBC. Китайские власти за последние месяцы объявили значительное количество мер поддержки населения, бизнеса и финансовой сферы. При этом благодаря устойчиво низкой инфляции они, на наш взгляд, имеют пространство для дальнейшего расширения фискального и монетарного стимулирования экономики. Китайский ВВП по итогам 2023 года вырос на 5,2%, ускорившись с 3% в 2022 году, и превзошел цель КПК по темпам роста на уровне 5%. В ближайшие годы темпы подъема, как ожидается, замедлятся до 4,5-5%, однако продолжат уверенно превышать среднемировые, - пишет эксперт в обзоре. - На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, и мы рассчитываем, что это продолжит поддерживать финпоказатели эмитента, учитывая сильную позицию банка в секторе. Хотя мы ожидаем, что 2024 год для ICBC вновь окажется не самым простым, выручка и прибыль банка будут по-прежнему стагнировать. Наша оценка справедливой стоимости акций ICBC класса H построена путем сравнения с аналогами по коэффициентам P/E NTM, P/B и дивдоходности, а также анализе исторических мультипликаторов банка. Она указывает на отсутствие апсайда в данных бумагах". Также Додонов отмечает, что банк в последние годы направляет на дивидендные выплаты по обыкновенным акциям чуть более 30% годовой чистой прибыли. По итогам 2023 года дивиденд может составить 0,31 юаня на акцию, что соответствует достаточно высокой дивидендной доходности по бумагам класса H - на уровне 8,5%, указывает он. "Основные риски для Industrial and Commercial Bank of China, как и банковского сектора КНР в целом, связаны с возможным новым охлаждением экономической активности в стране в случае наступления глобальной рецессии, высокой закредитованностью китайской экономики, по-прежнему сложной ситуацией в сфере недвижимости, непростыми отношениями между Пекином и Вашингтоном, геополитической напряженностью вокруг Тайваня", - отмечает аналитик инвесткомпании в материале. Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший банк Китая и мира по величине активов. На ICBC приходится около 11% активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из порядка 16 тыс. отделений на территории страны, в которых работают 416 тыс. сотрудников. Клиентами банка являются 729 млн физических лиц, примерно половина китайского населения, и более 11 млн юридических лиц. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ICBC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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