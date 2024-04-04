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04 апреля 2024 года 08:56

Рубль на старте торгов демонстрирует инертность к доллару и юаню на фоне неоднозначных сигналов

Москва. 4 апреля. Доллар США и юань практически не изменились на Московской бирже утром в четверг, рубль не проявил активность с учетом разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб./$1 (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 6,17 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 12,73 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта проявляет сдержанность в отношениях с долларом и юанем утром в четверг на фоне некоторого снижения торговой активности из-за праздника в Китае и Гонконге. Участники рынка оценивают сформировавшиеся внешние факторы и новостные потоки. Инвесторы перегруппировываются, усваивая информацию, в том числе, о перспективах спроса на валюту.

Минфин РФ в среду сообщил об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила. С 5 апреля по 7 мая министерство планирует направить на покупку иностранной валюты/золота средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд руб. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 128,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 107 млрд руб.

Новые данные позволяют оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд руб.).

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл в среду в ходе выступления в Стэнфордском университете заявил, что борьба Федеральной резервной системы (ФРС) с инфляцией пока не завершилась.

"Мы не думаем, что будет уместно снижать процентную ставку до тех пор, пока мы не обретем большую уверенность в том, что инфляция устойчиво снижается до 2%", - сказал он.

Хотя недавно опубликованные данные о росте числа рабочих мест и инфляции оказались выше, чем ожидалось, Пауэлл заявил, что это не изменило общую картину экономики с точки зрения ФРС. Он подчеркнул, что перспективы экономики "все еще весьма неопределенны" и существуют риски повышения инфляции и ослабления рынка труда.

На данный момент финансовые рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов по итогам заседания Федрезерва в июне, хотя вероятность этого ненамного превышает 50%. Экономисты видят реальный риск того, что ФРС перенесет снижение ставок с июня на конец года, отмечает MarketWatch. Федрезерв удерживает базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых с июля 2023 года.

Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,10%, в годовом выражении держится выше 7,7%, сообщил в среду Росстат. ЦБ 22 марта подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Ключевым фактором стабильности рубля продолжает выступать относительно высокая стоимость нефти, которая продолжает расти после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся обеспокоенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и возможность разрастания конфликта

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $89,60 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,69 за баррель, что на 0,30% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг демонстрируют позитив: японский Nikkei 225 поднялся на 1,57%, южнокорейский Kospi вырос на 0,85%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,39%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,11%. Биржи материкового Китая и Гонконга в четверг закрыты по случаю праздника Цинмин - Дня почитания предков.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, в то время как Dow Jones снизился по итогам третьей сессии подряд.

Отраслевая организация ADP Employer в среду опубликовала отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в марте выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут обнародованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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