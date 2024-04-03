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03 апреля 2024 года 19:43

Рубль растерял рост первой половины дня, по итогам среды не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 3 апреля. Доллар США понизился, евро отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 92,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,84 руб./EUR1, подорожав на 29,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,8 копейки, до 95,69 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,15 копейки - до 12,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренную разнонаправленную динамику в основных парах по итогам среды, следуя за движением пары "евро-доллар" на рынке Forex. Евро демонстрирует коррекционное восстановление к доллару США после снижения к уровням ноября прошлого года в предыдущие дни на опасениях, что Европейский центральный банк перейдет к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система (ФРС) США.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 2,4% в годовом выражении - минимальными темпами с ноября 2023 года, говорится в отчете статистического управления Европейского союза (Eurostat), представившего в среду предварительные данные. Инфляция замедлилась по сравнению с февралем, когда она составила 2,6%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что мартовская инфляция останется на уровне 2,6%.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет на следующей неделе, однако трейдеры не ждут от европейского регулятора изменения ставок в апреле, отмечает Market Watch. Ранее ЕЦБ дал понять, что предпочел бы дождаться данных о динамике зарплат и новых экономических прогнозов, которые его эксперты подготовят к июню.

Участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Стэнфордском университете, которое состоится позднее в среду.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.

Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 128,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 107 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль по итогам торгов в среду укрепился к доллару, однако снизился относительно евро. "В апреле рубль потеряет существенную часть поддержки от продаж валюты со стороны ЦБ. Согласно опубликованным сегодня данным Минфина о нефтегазовых доходах, ведомство намерено увеличить покупки валюты. С учетом ранее обозначенных корректировок, продажи валюты со стороны ЦБ с 5 апреля по 7 мая составят менее одного миллиарда рублей в день, в то время как в марте ежедневный объем превышал 7 млрд рублей", - говорит Беспалов.

"Впрочем, рубль продолжает поддерживать предложение валюты со стороны экспортеров. Цена ближайшего фьючерса на Brent сегодня в моменте вплотную подходила к уровню $90 за баррель, обновив максимум с 24 октября прошлого года. Участники мониторингового комитета ОПЕК+ JMMC по итогам сегодняшней встречи не дали рекомендаций по изменению согласованных ранее ограничений по добыче нефти", - также отмечает аналитик.

"...Увеличение объема покупок валюты Минфином произойдет за счет дополнительных нефтегазовых доходов и соответственно роста цены на нефть. Эти факторы должны нивелировать для рубля негативный эффект от сокращения объема продаж валюты. Однако следует иметь в виду, что, судя по всему, сохраняются сложности с возвратом экспортной выручки на российский рынок. Если сложности с расчетами за экспорт и возвратом валютной выручки удастся минимизировать, влияние увеличения покупок валюты Минфином будет нейтральным для рубля в ближайший месяц. В первой половине торгов рубль демонстрировал укрепление и к середине дня пара "доллар-рубль" пыталась закрепиться ниже 92 руб. Однако во второй половине дня российская валюта растеряла преимущество, и ближе к вечеру пара торговалась в диапазоне 92,4-92,5 руб./$1. Ослабление началось уже после новостей об увеличении объема покупок валюты и вероятно могло быть связано с факторами геополитического характера", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ситуация на отечественном валютном рынке не меняется. Последние две недели рубль остается стабильным на фоне высоких цен на нефть, а также притока иностранной валюты. Продавцами валюты выступают экспортеры, а также ЦБ и Минфин. Рублю также способствуют жесткие денежно-кредитные условия и повышенные ставки в рублях, которые несколько снижают импорт и создают стимулы для сбережений в рублях", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть продолжают расти после публикации данных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся обеспокоенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и возможность разрастания конфликта, сообщает MarketWatch.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросли на 0,85% и достигли $89,66 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,74% - до $85,77 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

По оценкам Американского института нефти (API), которые были опубликованы днем ранее, резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,286 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 апреля на 13,62 копейки, до 92,3892 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,61 копейки, до 99,4277 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 11,97 копейки по отношению ко вторнику и составил 92,3571 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,54 копейки, снизившись до 92,3877 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 365,725 млн, из которых $438,864 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $926,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 5,19 копейки, до 99,3896 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 2,21 копейки, до 99,4606 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR614,711 млн, из которых EUR204,28 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR410,431 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в среду смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 апреля упала на 14 базисных пунктов - до 15,49% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в среду на 1 базисный пункт - до 15,72% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,97% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась относительно вторника на 1 базисный пункт, до 15,57% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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