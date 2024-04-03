Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 3 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,83% от номинала (доходность - 9,32% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,44% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,16% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене - 51,99% от номинала (доходность составила 10,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 80,73% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 15,25% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 6 базисных пунктов - до 66,46% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 18,09% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели всего на 0,5 базисного пункта - до 67,76% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, до 12,83% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 8 базисных пунктов, составив 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют умеренное снижение в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Стэнфордском университете, которое состоится позднее в среду.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала ежемесячный отчет, в котором говорится, что число рабочих мест в США в прошлом месяце выросло на 184 тыс. При этом аналитики прогнозировали менее существенный прирост - на 148 тыс. Между тем данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения - до 155 тыс. по сравнению с ранее объявленными 140 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 200 тыс., а безработица осталась на отметке 3,9%.